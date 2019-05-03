Двухэтажное административное здание загорелось в Улан-Удэ

Сообщение о загоревшемся двухэтажном здании на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ поступило на телефон пожарной охраны в 12.38 по местному времени 3 мая, говорится в сообщении республиканского МЧС.

Прибывшие к месту огнеборцы констатировали горение крыши здания по всей ее площади - примерно 450 квадратных метров. Был объявлен второй ранг сложности пожара.

Распространение огня удалось предотвратить, несмотря на то, что существовала угроза перехода огня на складское помещение, пристроенное к зданию.

Сейчас на месте ЧП развернуты два боевых участка на тушение и защиту складского помещения.

На месте работает оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

На тушении огня задействовано 9 единиц пожарной техники и 22 человека личного состава. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.