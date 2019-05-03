На борьбу с крупным пожаром в селе на Сахалине направлен вертолет

На ликвидацию пожара в Томаринский район из аэропорта Южно-Сахалинска вылетел вертолет Ми-8 Сахалинского звена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, сообщается на сайте ГУ МЧС по Сахалинской области.

Вертолет оснащен водосливным устройством ВСУ-5.

На данный момент в районе сгорели шесть домов и две хозяйственные постройки. Пришлось эвакуировать население, в пункте временного пребывания находятся 19 человек, некоторые разместились у родственников, пострадавших в огне нет.

В настоящее время в тушении пожара задействованы 26 человек и 6 единиц техники.

Ранее сообщение о возгорании двух домов в селе Красногорск поступило диспетчеру Томаринского пожарно-спасательного гарнизона. Первый пожарный расчет прибыл к месту ЧП через 11 минут. Вскоре подоспели другие пожарно-спасательные подразделения и службы экстренного реагирования.

Сейчас проводится наращивание группировки.