В Приморье силач Иван Савкин протащил на себе судно-контейнеровоз

Во Владивостоке пауэрлифтер Иван Савкин установил очередной личный рекорд, протащив два с половиной метра контейнеровоз "Владимир Мясников". Об этом сообщается на его личной страничке в Facebook.

"Владимир Мясников" принадлежит Камчатскому морскому пароходству. Сейчас судно, вес которого более 11 тысяч, а водоизмещение - 16 тысяч 48 тонн, находится на территории Первомайского судоремонтного завода, где и прошла буксировка.

"Одной из проблем стал встречный ветер 5 - 9 метров в секунду, с порывами до 18 метров. Это обстоятельство не давало создать инерцию, каждый шаг давался очень тяжко, не было даже малейшего намека развить скорость или остановиться. Надо было, вопреки всему идти вперед!", - говорится в сообщении в соцсети.

Судно удалось сдвинуть с места со второй попытки.

Справка "РГ"



Ранее Иван Савкин успешно буксировал самолет "Аэробус А-320" весом 67 тонн, танк Т-34, паром "Босфор Восточный", электровоз, 40-тонный грузовик с тяжелым бульдозером и другую технику.