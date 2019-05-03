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03.05.2019 11:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нижегородские власти оценили продажу георгиевских лент со свастикой

Текст: Яна Шамаева
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Полиция Нижегородской области проводит проверку информации о продаже в столице региона георгиевских лент со свастикой. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Фото запакованной новой ленточки со звездой и свастикой в соцсети выложил один из местных жителей. Мужчина предположил, что, скорее всего, авторы хотели изобразить на сувенире победу Советского Союза над фашизмом, однако задумка не удалась. Многие горожане раскритиковали георгиевскую ленту в таком виде.

Заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов назвал инцидент "неудачным использованием чувствительных символов без злого умысла".

По его словам, полиция уже изъяла эти ленты из магазина. По результатам проверки будет принято процессуально решение. Краснов также добавил, что предприниматели должны ответственно относиться к продукции, которую они закупают, а потом продают в своих магазинах.

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