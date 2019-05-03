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03.05.2019 22:52
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

УНИКС с победы стартовал в плей-офф Единой лиги

Текст: Илья Соболев

Казанский УНИКС обыграл эстонский "Калев" в первом матче 1/4 финала Единой лиги. Встреча, проходившая в столице Татарстана, завершилась со счетом - 92:82.

Фото: iStock
Опубликовано расписание плей-офф баскетбольной Единой лиги

Хозяева паркета одержали победу на классе. УНИКС весь матч контролировал ход игры и на шаг был впереди соперника. Характерно, что каждая из четвертей завершилась в пользу хозяев - 27:24, 24:23, 19:15, 22:20. Самым результативным не только у победителей, но и среди всех участников встречи стал Эрик Макколум, набравший 29 очков.

Напомним, по ходу регулярного сезона УНИКС дважды встречался с "Калевом" и оба раза был сильнее. В плей-офф серия продолжается до трех побед. Следующий матч состоится также в Казани 5 мая.

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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