В Башкирии основатель LinguaLeo сознался в убийстве родной сестры

В Башкирии 34-летний житель Дюртюлинского района стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщили в следственном управлении СКР по Республике Башкортостан, сообщение о том, что в частном доме в селе Дюртюли обнаружен труп 47-летней женщины с признаками насильственной смерти, поступило в полицию 2 мая 2019 года.

По данным ТАСС, речь идет об Айнуре Абдулнасырове - создателе популярного во всем мире приложения для изучения языков LinguaLeo. На место происшествия тут же выехали сотрудники территориального следственного отдела регионального управления СКР и полиции.

По версии следствия, между братом и сестрой произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес ей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте.

Тело дочери обнаружила мать, которая пришла домой позже. Она вызвала полицию. Обвиняемый признался в убийстве. Он задержан, ему предъявлено обвинение, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.