В Башкирии женщина устроила ДТП, пытаясь пристегнуть ребенка на ходу

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил подробности трагедии, произошедшей днем 2 мая в Баймакском районе республики. Напомним, на 152 км автодороги Магнитогорск-Ира на проезжей части перевернулся автомобиль "Daewoo Matiz", за рулем которого находилась 30-летняя жительница Сибая.

В салоне находились трое детей. Одна из них, 8-летняя девочка погибла на месте аварии, двое других - 5-летняя девочка и 10-летний мальчик с различными травмами доставлены в больницу.

- Известно, что они направлялись на рыбалку с друзьями на двух автомобилях. Погибшая девочка и пострадавший мальчик ехали отдельно от родителей. Со слов водителя, она пыталась пристегнуть ребенка во время движения и поэтому потеряла контроль над автомобилем, - подробности Динар Гильмутдинов.