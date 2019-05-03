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03.05.2019 13:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Казани завершился XV международный фестиваль мусульманского кино

Текст: Владимир Ковалевский
XV международный фестиваль мусульманского кино завершился в Казани. Гран-при завоевал фильм "Песнь древа" режиссера Айбека Дайырбекова (Кыргызстан). Это невероятно красивая история о любви и судьбе, разворачивающаяся на фоне таких же невероятно красивых кыргызских гор и степей. В основе сюжета фильма-мюзикла - реальные события, происходившие в XVIII веке среди гор Тянь-Шаня. "Песнь древа" - полнометражный дебют Дайырбекова, снявшего ряд короткометражек и сериалов, соучредителя Кыргызской национальной кинопремии "Ак Илбирс".
Фото: Пресс-служба фестиваля Фото: Пресс-служба фестиваля
Фото: Пресс-служба фестиваля

В фестивале участвовали 55 картин из разных стран мира: по 10 фильмов в номинациях "полнометражный игровой", "полнометражный документальный", "короткометражный игровой", "короткометражный документальный фильм", а также 15 - в номинации "национальный конкурс".

Исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова рассказала:

- Этот фестиваль для нас особенный во многих отношениях. Мы отошли от сложившегося ранее правила, изменили регламент отбора фильмов. Нашей главной задачей было не распахнуть ворота для всех желающих приехать в Казань, а пригласить фильмы, которые сильны качеством, глубиной, отмечены мастерством и талантом. Поэтому расширили отборочную комиссию, включили в нее экспертов, которые живут в других странах - например, известного киноведа Светлану Слапке из Германии, Бутсурена Туумена Улзиита из Монголии. Отборочная комиссия приобрела международный статус, обратила внимание на фильмы корейского, тунисского, сербского производства, которые мы и заполучили в конечном итоге. Ну а потом, имея такой интересный портфель, включили в программу дни корейского или сербского кино.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Пятнадцать лет назад, когда фестиваль делал первые шаги, мы дали ему девиз "От диалога культур - к культуре диалога", - продолжает Айтуганова. - Время показало, что этот девиз удивительно точно отражает миссию и назначение фестиваля. Наше глубокое убеждение - только диалог может сблизить народы, остановить братоубийственные войны и религиозные конфликты, которыми переполнен мир. А если этот диалог строится через такое величайшее искусство, как кино, то в наших силах решать задачи, которые порой не под силу даже искушенным политикам и дипломатам. Да, наши фильмы рассказывают о мусульманском мире или произведены в мусульманской стране. Но главным в них является то, что они проповедуют ценности, прописанные в священных писаниях всех религий. Такие, как человеколюбие, доброта, справедливость, любовь. Казанский фестиваль - это своего рода окно, через которое такое кино попадает в Россию. И наоборот, Татарстан показывает себя во весь рост тем, кто приехал к нам из других стран. Такой взаимообмен культурными кодами очень важен, мы не случайно сделали акцент на приглашение других международных фестивалей, подписание соглашений с этими фестивалями. И второй акцент - поскольку мы уже третий год работаем в партнерстве с группой стратегического видения "Россия - Исламский мир", в которую входят 27 стран, мы расширили географию фестиваля с помощью этой группы. У нас появились страны, которые, оказывается, неожиданно для нас имеют свой яркий кинематограф, например Йемен, Бангладеш, Непал. Страны бедные, и хотя производство кино - дорогое удовольствие, хорошее кино в этих странах - есть. Это кино сделано без сумасшедшей дорогостоящей графики и современных технологий, зато оно глубокое, искреннее, о реальной жизни, что так ценится зрителем. 

Комментарий

Почетный гость Казанского фестиваля, туркменский режиссер, лауреат Государственной премии СССР Ходжакули Нарлиев:

- Казанский фестиваль в этом году в очередной раз шагнул вверх. Говорю об этом со знанием вопроса, потому что сам был председателем жюри 10-го Казанского фестиваля. Фестиваль развивается, растет, набирает вес. Палитра фильмов, представленных на нем, яркая и разнообразная, с широкой географией, дает объемное впечатление о кинематографе мусульманского мира и кинематографе в целом. Впечатляет организация кинофорума, насыщенность его программы. Впервые здесь был проведен международный питчинг, в котором победил очень интересный сценарий полнометражного игрового фильма "Сафа и Саджида", сделанный по мотивам исторических повестей Махмута Галяу "Мухаджиры" и "Муть". Искренне желаю авторам сценария творческой удачи при осуществлении проекта. Во время работы фестиваля подписаны множество соглашений о сотрудничестве и партнерстве с режиссерами и продюсерами разных стран. В этом году фестиваль впервые прошел в рамках крупного экономического форума "Kazan Summit 2019", стал его составной частью. Сама идея, конечно же, интересна, фестивалю надо выходить на полезные контакты с потенциальными инвесторами, готовыми вложиться в производство фильмов, укрепить материальную базу кинематографистов. Однако есть одно но, на которое хочу обратить внимание организаторов. У нас на востоке говорят - когда рядом стоят две горы, большая и маленькая, то видно только большую гору, маленькая остается в ее тени. Фестиваль как бы немного растворился в большом мероприятии, его заслонил собой саммит. Это отмечали все, и гости, и участники кинофорума. Мне кажется,  фестиваль надо вернуть в самостоятельное плавание. Он достоин того, чтобы продолжить самостоятельную жизнь, потому что доказал свою востребованность и актуальность. Тем более, что кинематограф Татарстана все громче заявляет о себе, строит серьезные планы на будущее. Эксклюзивный фестивальный бренд поможет ему в таком развитии.

Фото: пресс-служба "Кинотавра".
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Председатель жюри фестиваля, режиссер, сценарист, актер и продюсер Серик Апрымов (Казахстан):

- Как причудлива кинематографическая жизнь. В прошлом году мой фильм получил один из призов фестиваля, чем я был безмерно горд, в этом году я уже сам участвовал в присуждении наград. От всей души поздравляю с гран-при наших соседей киргизов, их кинематограф сегодня - это пример того, как при небольших бюджетах можно делать яркое, талантливое, раскрепощенное и по-настоящему свободное кино. Также здесь, в Казани, открыл для себя документальное кино, к которому ранее почему-то относился с прохладцей. Убедился, что настоящее документальное кино по силе воздействия на зрителя нисколько не уступает художественному. Из уст человека, который в кинематографе уже не первый год, сделал около десятка фильмов, это звучит, наверное, странно, но я не стыжусь признаться в этом. Более того, принял решение, что следующий мой фильм должен быть документальным, в голове уже высветилась и выстроилась тема, связанная с моим личным отношением к вере, религии, общечеловеческим ценностям.

Первый заместитель председателя Совета муфтиев России, член президиума Духовного управления мусульман РФ Рушан Аббясов:

- Этот кинофестиваль неспроста зародился именно в Казани. Мы имеем очень богатую, многовековую культуру диалога между представителями разных религий, национальностей, и это то, чем мы гордимся. Хочется отметить, что подобного фестиваля нет в исламском мире. Он единственный, уникальный. И мы гордимся тем, что его посещают многочисленные делегации самых разных стран. Это показывает нашу многовековую дружбу представителей разных народов и религий.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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