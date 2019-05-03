В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

По данным агентства, с сухой травы огонь перекинулся на жилые дома на окраине Орска. Жильцы смели эвакуироваться самостоятельно. Пострадавших нет. На данный момент информация о площади пожара уточняется. Известно, что открытый огонь удалось ликвидировать.

В то же время на юге области был зафиксирован еще один очаг природного пожара. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, в 19.58 в экстренные службы поступило сообщение о возгорании травы на территории СНТ "Дружба", расположенного в Соль-Илецком городском округе. Площадь горения уточняется, однако известно, что пожару присвоен ранг "№2". На данный момент нет информации о пострадавших, а также о населенных пунктах, которые могло охватить пламя. На месте работают пожарные.

В экстренном ведомстве напоминают, что на территории области действует особый противопожарный режим. В связи с этим сотрудники отдела надзора и профилактики совместно с пожарными и работниками администрации проводят патрулирование пунктов садовых товариществ. С населением ведется разъяснительная работа, жителям напоминают об осторожном обращении с огнем. Также в ведомстве уточнили, что во время обхода выявили жителей Бугурусланского района, которые сжигали сухую траву и мусор, что привело к распространению огня. На место также выехали пожарные, на нарушителей был составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ.