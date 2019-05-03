В Перми ищут виновника ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок

В Перми полиция разыскивает водителя автомобиля ВАЗ-2110, являющегося виновником ДТП, в котором пострадал пятилетний ребенок.

Как пояснили "РГ" в ГУ МВД России по Пермскому краю, авария произошла вчера в ночное время на улице Карбышева. Водитель "десятки" не справился с управлением и врезался в бетонный блок на обочине дороги. В салоне помимо водителя находилась женщина и ее ребенок, который не был пристегнут ремнем безопасности и получил серьезные травмы.

Мать ребенка отказывается назвать имя виновника ДТП. В связи с этим полицейские просят откликнуться всех очевидцев происшествия по телефону 246-79-00 или "02".