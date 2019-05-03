Задержан саратовец, изрисовавший памятник танкистам красной краской

В Саратове правоохранители задержали местного жителя 1994 года рождения, который изрисовал памятник танкистам "Танк Т-34/85 Мать - Родина", сообщило региональное управление МВД.

Напомним, 30 апреля в городскую полицию обратился саратовец с сообщением, что ночью неизвестные изрисовали памятник танкистам красной краской и оставили записку с текстом: "Прошу перекрасить Т-34 в достойный цвет".

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Задержанный дал признательные показания. Он объяснил свой поступок тем, что "ему не понравился цвет танка". Он считает, что памятник должен быть темно-зеленого цвета.

Полиция проводит проверку. В действиях нарушителя есть признаки преступления по статье 214 УК РФ.