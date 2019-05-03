На Ставрополье отец убил малолетнюю дочь после конфликта с женой

Житель Ставрополья после ссоры с женой убил свою восьмимесячную дочь. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Трагедия произошла в селе Бешпариге Грачевского района края в ночь на второе мая. 43-летний местный житель после перепалки с женой напал на ребенка и несколько раз ударил девочку кухонным ножом. Она скончалась еще до приезда врачей.

Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. С соответствующим ходатайством в суд обратились следователи.

"В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, изъят нож и другие вещественные доказательства", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ - убийство малолетнего