На Ставрополье угонщик врезался в дерево, пытаясь скрыться от ДПС

На Ставрополье в Предгорном районе полицейским пришлось устроить погоню за водителем, угнавшим автомобиль. В итоге угонщик врезался в дерево, после чего и был задержан сотрудниками ДПС.

Как выяснилось, 34-летний местный житель, будучи нетрезвым, решил прокатиться на автомобиле и угнал первую попавшуюся машину. Поздно вечером он попал в поле зрения госавтоинспекторов, которые потребовали, чтобы он остановился. Но мужчина проскочил мимо машины ДПС, а затем попытался скрыться от полицейских.

Уходя от погони, водитель не справился с управлением и съехал в лесополосу. Примечательно, что мужчина не пострадал и вышел из автомобиля на своих двоих.

Когда на него начали оформлять административный материал за вождение в нетрезвом виде, оказалось, что документов на машину у него нет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Владельца авто установили позднее. Житель станицы Бекешевской даже не был в курсе, что его машину угнали.

А на нарушителя завели не только административное, но и уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ - Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством.