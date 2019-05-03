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03.05.2019 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лайнер из Минвод экстренно сел в Нур-Султане из-за разгерметизации салона

Текст: Екатерина Ковалевская (Ставропольски край)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самолет, летевший из Минеральных Вод (Ставропольский край) в столицу Казахстана, из-за разгерметизации салона запросил аварийную посадку. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря международного аэропорта в Нур-Султане Тлегена Абишева.

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По данным агентства, ЧП произошло с авиалайнером казахстанской компании SCAT, на борту которого находились пять членов экипажа и 42 пассажира. После получения запроса на аварийную посадку на перрон стянули пожарные службы, медиков и специалистов аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта. К счастью, их вмешательство не понадобилось - самолет приземлился без происшествий.

Как выяснилось, когда загорелся индикатор отказа системы автоматического регулирования давления в кабине, пилоты, действуя согласно инструкции, перешли на ручное управление, снизили борт до безопасного эшелона и далее продолжили полет до пункта назначения, отметила пресс-секретарь авиакомпании SCAT Виктория Старожилова.

Однако в процессе полета плохо себя почувствовал второй пилот, что также стало одной из причин запроса аварийной посадки.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Но из-за ЧП с бортом из Минвод на запасной аэродром пришлось отправить один чартерный рейс и один рейс авиакомпании Air Astana. На вылет также был задержан рейс КС 7056 авиакомпании FlyArystan.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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