Лайнер из Минвод экстренно сел в Нур-Султане из-за разгерметизации салона

Самолет, летевший из Минеральных Вод (Ставропольский край) в столицу Казахстана, из-за разгерметизации салона запросил аварийную посадку. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря международного аэропорта в Нур-Султане Тлегена Абишева.

По данным агентства, ЧП произошло с авиалайнером казахстанской компании SCAT, на борту которого находились пять членов экипажа и 42 пассажира. После получения запроса на аварийную посадку на перрон стянули пожарные службы, медиков и специалистов аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта. К счастью, их вмешательство не понадобилось - самолет приземлился без происшествий.

Как выяснилось, когда загорелся индикатор отказа системы автоматического регулирования давления в кабине, пилоты, действуя согласно инструкции, перешли на ручное управление, снизили борт до безопасного эшелона и далее продолжили полет до пункта назначения, отметила пресс-секретарь авиакомпании SCAT Виктория Старожилова.

Однако в процессе полета плохо себя почувствовал второй пилот, что также стало одной из причин запроса аварийной посадки.

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Но из-за ЧП с бортом из Минвод на запасной аэродром пришлось отправить один чартерный рейс и один рейс авиакомпании Air Astana. На вылет также был задержан рейс КС 7056 авиакомпании FlyArystan.