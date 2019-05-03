Омбудсмен Петербурга взяла на контроль семью, живущую среди мусора

Детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова подключилась к разбирательству ситуации, при которой мать-одиночка содержит своих четверых детей в антисанитарных условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на регионального уполномоченного по правам ребенка.

Пока омбудсмену не удалось собрать исчерпывающих данных об этой семье. Известно лишь, что сама мать не отрицает, что дети жили в плохих условиях, но якобы это было временно.

Напомним, накануне жители Московского района опубликовали в социальных сетях посты о семье, живущей в квартире на 5-м Предпортовом проезде. Соседи сообщили, что у четверых детей нет кроватей, они спят на матрацах без постельного белья, что на полу и на спальных местах лежат экскременты и что по стенам захламленной квартиры ползают тараканы и клопы.

Следственный комитет Петербурга начал проверку всех обстоятельств этой истории. В администрации Московского района уточнили, что семья состоит на учете как многодетная. Кроме того, ранее власти помогали им получить юридическую и психологическую помощь.