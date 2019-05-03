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03.05.2019 14:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Омбудсмен Петербурга взяла на контроль семью, живущую среди мусора

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова подключилась к разбирательству ситуации, при которой мать-одиночка содержит своих четверых детей в антисанитарных условиях, сообщает ТАСС со ссылкой на регионального уполномоченного по правам ребенка.

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Пока омбудсмену не удалось собрать исчерпывающих данных об этой семье. Известно лишь, что сама мать не отрицает, что дети жили в плохих условиях, но якобы это было временно.

Напомним, накануне жители Московского района опубликовали в социальных сетях посты о семье, живущей в квартире на 5-м Предпортовом проезде. Соседи сообщили, что у четверых детей нет кроватей, они спят на матрацах без постельного белья, что на полу и на спальных местах лежат экскременты и что по стенам захламленной квартиры ползают тараканы и клопы.

Следственный комитет Петербурга начал проверку всех обстоятельств этой истории. В администрации Московского района уточнили, что семья состоит на учете как многодетная. Кроме того, ранее власти помогали им получить юридическую и психологическую помощь.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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