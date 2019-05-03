В Петербурге СК проверит данные о жизни детей в антисанитарных условиях

В Петербурге следователи начали проверку семьи, где обнаружены четверо детей, проживающие в антисанитарных условиях. У правоохранительных органов есть серьезные сомнения, в том, что мать хоть как-то заботится о них.

Как сообщает Следственный комитет Санкт-Петербурга, изначально проверку начала городская полиция, но учитывая обстоятельства дела, материалы были переданы в СК.

Накануне в социальных сетях были опубликованы кадры из квартиры на 5-м Предпортовом проезде. На фотографиях четверо детей спали на матрасах без постельного белья, рядом лежали экскременты.

По стенам ползали насекомые, а сами комнаты оказались захламлены.

В пресс-службе администрации Московского района "РГ" сообщили, что семья состоит на учете как многодетная, что ранее районные власти помогали матери и детям в получении юридической и психологической помощи.

Также известно, что вели семью органы опеки из муниципального образования "Пулковский меридиан". Состояла ли эта семья на учете как неблагополучная и знал ли кто-то, что творится за дверями квартиры, в данный момент выясняется.