В Арктике начнутся поиски шхуны первооткрывателей острова Грем-Белл

Северный флот направит экспедицию к Земле Франца-Иосифа. Североморцы пройдут по тому же пути, что и первооткрыватели архипелага, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Одна из целей экспедиции - обнаружить шхуну "Адмирал Тегетгофф". На этом корабле в 1974 американский путешественник Ивлин Болдуин открыл остров Грэм-Белл.

Но вернуться на Большую землю путешественник на своем судне не смог. Шхуна затонула, и Болдуин добрался до русских поселений на шлюпке.

Помимо поиска шхуны, экспедиция проведет высадки на островах Грэм-Белл, Земля Вильчека, Рудольфа.

На острове Рудольф участники экспедиции намерены определить географические координаты мыса Флигель, это самая северная точка Европы. Также планируется обследовать территорию на предмет поиска свидетельств о пребывании в этих краях экспедиции Юлиуса Пайера.

Кроме того, североморцы попытаются найти следы судна "Америка" экспедиции Энтони Фиала и шхуны "Святая Анна" Георгия Брусилова.