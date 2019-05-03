В центре Петербурга туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии

В Петербурге на Стрелке Васильевского острова гражданка Китая упала в Неву во время фотосессии, сообщает региональное управление МЧС.

Женщине пытался помочь ее соотечественник, он бросился в воду, но сам чуть не утонул. Мужчину вытащили оперативно прибывшие на место спасатели.

Сейчас турист госпитализирован, поиски пропавшей путешественницы из Китая ведутся на четырех катерах. В операции принимают участие сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга, регионального гарнизона МЧС России и ОМОНа.

Информация о случившемся передана в консульство Китая в Петербурге.