В Ленобласти в элитном поселке спор дачников закончился перестрелкой

В Ленинградской области следователи разбираются в обстоятельствах конфликта со стрельбой, который произошел в поселке Вырица. Здесь расположены элитные коттеджи.

Как сообщает Следственный комитет по Ленинградской области, конфликт произошел между двумя компаниями, которые отдыхали на улицах поселка.

Во время спора один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в двух своих оппонентов. "Скорая" быстро госпитализировала пострадавших, а потом отпустила домой в удовлетворительном состоянии.

Сейчас по факту конфликта возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Следователи опрашивают всех участников и свидетелей событий.