В Петербурге неизвестные подожгли семь машин на улице Коллонтай

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства, при которых на улице Коллонтай возле дома номер 15 полностью сгорели четыре машины и еще три авто получили серьезные повреждения. Основная версия - поджог.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, первым загорелся автомобиль Cadillac Escalade, далее пламя перекинулось на припаркованные рядом машины Mitsubishi, два ВMW, Lexus, Opel и Volkswagen.

По данным полиции, поджог автомобилей устроили два неизвестных. Сейчас Главк устанавливает личности злоумышленников и предпринимает меры к задержанию поджигателей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".