На Кубани пять человек погибли в лобовом столкновении иномарок

Страшное ДТП случилось в Краснодарском крае на трассе Белореченск - Нижневеденеевский. Здесь лоб в лоб столкнулись два Hyundai, машины вынесло за пределы дороги, где они загорелись.

Как сообщили в ГИБДД РФ, в аварии погибли пять человек, двое пострадали. Согласно предварительным данным водитель одной из машин совершал обгон, но, видимо, не рассчитал расстояние и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем.

Жертвами ДТП стали водитель Hyundai Verna и три его пассажира, а также пассажир Hyundai Accent, водитель которой попал в больницу. Также госпитализирован пассажир второй пострадавшей иномарки.