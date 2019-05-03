Под Волгоградом в крупном ДТП пострадали четыре человека

В Калачевском районе Волгоградской области в крупном ДТП пострадали четыре человека.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла по вине нетрезвого водителя. 20-летний виновник ДТП на перекрестке не справился с управлением и врезался в машину на встречной полосе.

В результате пострадали четыре человека: водитель, совершивший аварию, его пассажир, а также пассажиры из другого автомобиля.

С травмами различной степени тяжести они были доставлены в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее врачи оказывают им помощь.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.