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03.05.2019 12:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку после аварии с воздушным шаром в Крыму

Текст: Семен Тихий (Кировский район)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Крымский следственный отдел на транспорте Следственного комитета РФ по РК начал проверку по факту происшествия с воздушным шаром в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Фото: Пресс-служба МЧС по Крыму
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Как уточнили в ведомстве, во время приземления воздушного шара с экскурсантами произошел инцидент: инструктор и два человека - супружеская пара - оказались вне корзины, а их 12-летняя дочь осталась внутри. Воздушный шар снова поднялся в воздух и стал лететь в сторону моря. На перехват были отправлены бригады спасателей и катер. Кроме того, был подготовлен вертолет.  Однако все закончилось благополучно: из-за нехватки газа во баллонах, летательное средство приземлилось в двор частного дома в Феодосии. Пострадавших нет.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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