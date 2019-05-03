СК начал проверку после аварии с воздушным шаром в Крыму

Крымский следственный отдел на транспорте Следственного комитета РФ по РК начал проверку по факту происшествия с воздушным шаром в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Как уточнили в ведомстве, во время приземления воздушного шара с экскурсантами произошел инцидент: инструктор и два человека - супружеская пара - оказались вне корзины, а их 12-летняя дочь осталась внутри. Воздушный шар снова поднялся в воздух и стал лететь в сторону моря. На перехват были отправлены бригады спасателей и катер. Кроме того, был подготовлен вертолет. Однако все закончилось благополучно: из-за нехватки газа во баллонах, летательное средство приземлилось в двор частного дома в Феодосии. Пострадавших нет.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.