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03.05.2019 21:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре погасили сильный пожар у городского парка

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Сильный огонь на Большом солнечном острове у парка "Солнечный остров" в Краснодаре удалось потушить. Местные жители рассказали корреспонденту "РГ", что над местом ЧП к моменту, когда стемнело, был виден лишь небольшой дымок.

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

Как ранее сообщала "РГ", о пожаре стало известно около четырех часов дня. Огонь распространился на площади в один гектар, горел камыш и сухая растительность.

- Я позвонила в МЧС и сообщила о пожаре. Живу на верхних этажах, и мне хорошо видно с высоты эту территорию. Горело сильно. Летели паленые куски в воздухе, - рассказала краснодарка Анастасия, живущая недалеко от парка. - Видимо, шашлыки кто-то хотел пожарить. В нашем доме все ими пропахло. Тушили несколько часов, сейчас огня уже не видно.

 В ГУ МЧС по Краснодарскому краю также подтвердили, что пожар на Большом острове потушен.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Лесные пожары
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