В Крыму объяснили Зеленскому, что объединяет Россию и Украину

Россию и Украину объединяет многовековая история. Такой комментарий на резонансные слова Владимира Зеленского дал первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Подобную реакцию вызвали слова, сказанные накануне. Недавно избранный президентом Украины Владимир Зеленский заявил, что общего у России и Украины - только государственная граница.

"Он слишком молод и мало пробыл в качестве президента, чтобы делать такие заявления, - такое мнение в беседе с РИА Новости высказал Ефим Фикс. - Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи".

Парламентарий подчеркнул, что россияне и украинцы - это два братских народа. Им нечего делить. "Это непозволительно забывать", - добавил Ефим Фикс.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума.