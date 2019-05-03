В Крыму ребенка на воздушном шаре унесло ветром

На юго-востоке Крыма утром произошло столкновение с землей воздушного шара, взлетевшего с площадки в районе села Журавки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС полуострова.

По данным ведомства, инцидент произошел недалеко от подстанции "Кафа" при первой посадке воздушного судна. Воздушный шар с пассажирами ударился о землю, в результате чего корзина с людьми опрокинулась, из нее выпали четыре человека. При этом в корзине осталась девочка 2007 года рождения, которую начало уносить в сторону Феодосийского залива потоками ветра. Для перехвата воздушного судна к месту ЧП выдвинулся катер спасателей и был приготовлен вертолет МИ-8 МЧС РФ.

Как отметили в ведомстве, в ходе полета воздушный шар самостоятельно начал снижаться, а через некоторое время опустился в районе частного дома в городе Феодосия. Как уточнил РИА Новости глава пресс-службы МЧС по Крыму Антон Охрименко, у воздушного шара закончился газ. Приземление прошло благополучно - девочка, являющаяся жительницей Самары, не пострадала.