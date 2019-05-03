В Ростове обрушилась часть арки Парамоновских складов

В Ростове-на-Дону обрушилась часть одной из арок "зубчатого" склада знаменитого Парамоновского комплекса - объекта культурного наследия федерального значения.

Как сообщает член общественного совета при губернаторском Комитете по сохранению памятников культуры Ростовской области Александр Сушков, рухнула верхняя часть арки.

Напомним, что комплекс зерновых складов был построен в ХIХ веке. Принадлежали они в разное время разным людям, но название получили по имени одного из самых харизматичных донских зернопромышленников Елпидифора Парамонова.

В наши дни складские помещения переданы в частные руки. Их планировалось перевести в торговый и развлекательный центр, в бассейн, в гостиницу.

Споры о будущем знаменитых складов не стихают и по сегодняшний день.