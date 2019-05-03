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03.05.2019 15:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове обрушилась часть арки Парамоновских складов

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону обрушилась часть одной из арок "зубчатого" склада знаменитого Парамоновского комплекса - объекта культурного наследия федерального значения.

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Как сообщает член общественного совета при губернаторском Комитете по сохранению памятников культуры Ростовской области Александр Сушков, рухнула верхняя часть арки. 

Напомним, что комплекс зерновых складов был построен в ХIХ веке. Принадлежали они в разное время разным людям, но название получили по имени одного из самых харизматичных донских зернопромышленников Елпидифора Парамонова.

В наши дни складские помещения переданы в частные руки. Их планировалось перевести в торговый и развлекательный центр, в бассейн, в гостиницу.

Споры о будущем знаменитых складов не стихают и по сегодняшний день.

Происшествия ЧП Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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