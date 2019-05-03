На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки

В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел рано утром - в дежурную часть информация о хлопках, похожих на выстрелы, поступила в 05.45 3 мая. Несколько нарядов полиции выехали на место ЧП по улице Советская, дом 14. Прибывшие сотрудники обнаружили во дворе под домом несколько гильз. Они быстро установили квартиру, из которой велась стрельба и отправились на задержание.

Предполагаемый стрелок приоткрыл дверь стражам порядка, но не выполнил законные требования полицейских и не показывал руки. Правоохранители не были уверены, что за спиной мужчина не прячет оружие, а потому были вынуждены сделать предупредительный выстрел. Произошел рикошет, в результате чего подозреваемый пострадал. Сейчас он доставлен в больницу.

В ходе обыска квартиры у задержанного были обнаружены гильзы, газовый и сигнальный пистолеты, охотничий карабин, снаряженный двумя магазинами, а также порядка 50 патронов разного калибра. По факту стрельбы в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч 2 ст 213 УК РФ (хулиганство). Более подробные обстоятельства происшествия выясняются.