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03.05.2019 21:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинской области мать и дочка погибли при пожаре

В городе Верхний Уфалей Челябинской области произошел пожар в честном доме. В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили на пепелище тела женщины и ее двухлетней дочери, сообщает пресс-служба областного СК РФ.

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По данным ведомства, ЧП произошло утром 3 мая. По предварительным данным, в результате пожара также пострадал мужчина, проживавший в сгоревшем доме. Он получило ожоги.

Как уточнили в пресс-службе областного МЧС, информация о возгорании поступила в экстренные службы ночь. Пожарные прибыли на место через семь минут. В ведомстве уточнили, что погибла женщина 1990 года рождения и ее двухлетняя дочка. Отец ребенка 1989 года рождения пострадал и был доставлен в городскую больницу. Для выяснения причин возгорания на место выехали эксперты Испытательной пожарной лаборатории. С родственниками погибших работают психологи.

По факту смерит двоих человек следователи проводят доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства ЧП.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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