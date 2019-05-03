В Челябинской области мать и дочка погибли при пожаре

В городе Верхний Уфалей Челябинской области произошел пожар в честном доме. В ходе ликвидации возгорания пожарные обнаружили на пепелище тела женщины и ее двухлетней дочери, сообщает пресс-служба областного СК РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло утром 3 мая. По предварительным данным, в результате пожара также пострадал мужчина, проживавший в сгоревшем доме. Он получило ожоги.

Как уточнили в пресс-службе областного МЧС, информация о возгорании поступила в экстренные службы ночь. Пожарные прибыли на место через семь минут. В ведомстве уточнили, что погибла женщина 1990 года рождения и ее двухлетняя дочка. Отец ребенка 1989 года рождения пострадал и был доставлен в городскую больницу. Для выяснения причин возгорания на место выехали эксперты Испытательной пожарной лаборатории. С родственниками погибших работают психологи.

По факту смерит двоих человек следователи проводят доследственную проверку. Выясняются все обстоятельства ЧП.