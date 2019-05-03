В Кургане три человека пострадали при крупном пожаре в жилом доме

Количество пострадавших при пожаре в жилом доме в Кургане, который вспыхнул после взрыва баллона с газом, увеличилось до трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника городского управления ГО и ЧС Аркадика Галустова.

По данным агентства, в результате ЧП пострадали двое мужчин и женщина. Уточняется, что один из пострадавших отравился продуктами горения и обжег дыхательные пути. Еще два человека - муж и жена - получили незначительные ожоги и также отравились угарным газом. Все они сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей.

Напомним, в микрорайоне Смолина по улице Розы Люксембурга произошел взрыв газового баллона в жилом доме. В результате хлопка образовалось открытое горение, пламя перекинулось на два соседних дома. Уточняется, что два дома были сезонными, еще в одном проживала пенсионерка. При необходимости оперативно будет решен вопрос о ее расселении.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Курганской области, информация о возгорании поступила в 17.30. Из-за сильного порыва ветра огонь быстро охватил два соседних здания. Совокупная площадь возгорания составила порядка 500 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Для его ликвидации привлекались 78 человек и 24 единицы спецтехники. Во время тушения был также задействован вертолет МИ-8 МЧС РФ, осуществивший шесть сбросов воды. В 18.19 пламя удалось локализовать, еще через сорок минут было объявлено о полной ликвидации пожара.