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03.05.2019 08:08
Рубрика: Власть

РФ объяснила ОБСЕ решение по выдаче паспортов жителям Донбасса

Россия решила упростить получение жителями Донбасса российского гражданства, потому что власти Украины лишили их законных прав. Об этом на заседании в четверг заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин.

Фото: AP Photo/Kevin Hagen
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

По его словам, Киев исключил жителей Донбасса из политических и социально-экономических процессов, сделав бесправными на территории родного государства. В связи с этим и было принято решение предоставить возможность приобретения жителями отдельных районов Донбасса российского гражданства в упрощенном порядке - на территории Российской Федерации и без отказа от имеющегося гражданства.

"Ни о какой принудительной всеобщей паспортизации речи не идет", - цитирует ТАСС. Балакин подчеркнул, что линия соприкосновения в Донбассе стала препятствием для многих жителей региона: с начала этого года в очередях на пунктах пропуска скончались 19 человек. Блокада Донбасса со стороны Киева разделила семьи, пересечение линии соприкосновения стало труднопреодолимым препятствием.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, необходимость введения механизма упрощенного предоставления российского гражданства для этих граждан вызвана тем, что у них сложились невыносимые условия жизни из-за действий Киева.

Напомним, указ об упрощенном получении российского гражданства жителями, постоянно проживающими в отдельных районах Луганской и Донецкой областей Украины, президент России Владимир Путин подписал 24 апреля.

Власть Работа власти В мире экс-СССР Украина Международные организации ОБСЕ Отношения России и Украины
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