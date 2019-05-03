Россия выступила против договора о запрещении ядерного оружия

Россия выступает против выработки Договора о запрещении ядерного оружия. Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, напротив, лишь подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом говорится в сообщении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Считаем ошибкой выработку Договора о запрещении ядерного оружия. Эта инициатива не способствует ядерному разоружению, подрывает ДНЯО и провоцирует нарастание противоречий между его участниками", - цитирует ведомство выступление российской делегации на сессии подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия ДНЯО в Нью-Йорке.

Российская сторона, в целом, согласна с необходимостью сокращения и ограничения ядерных вооружений в мире. Однако этот процесс должен быть поэтапным и базироваться на принципах равной и неделимой безопасности. Он не может осуществляться в отрыве от существующих реалий и без формирования предпосылок, способствующих поступательному продвижению к конечной цели - избавление мира от ядерного оружия.

"Кроме того, пришло время начинать работать над приданием процессу ядерного разоружения многостороннего характера", - отмечается в выступлении российских представителей. При этом Россия не намерена никому ничего навязывать. В Москве уверены, что действовать в данном вопросе следует на основе консенсуса, с учетом интересов всех участников переговорного процесса.

Москва готова вести диалог о дальнейшем ядерном разоружении, однако, как отметили российские эксперты, этому процессу препятствует позиция Соединенных Штатов, которые сохраняют свой арсенал нестратегического ядерного оружия на территории европейских союзников по НАТО, и продолжают практику "совместных ядерных миссий", которая предполагает подготовку военного персонала "неядерных" стран к возможному применению американского ядерного вооружения.

"Без решения упомянутых проблем на основе принципа равной и неделимой безопасности вряд ли можно серьезно говорить о дальнейших практических шагах в области ядерного разоружения", - отмечается в сообщении.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят в ООН в июле 2017 года. Ядерные державы участия в разработке документа не принимали. Пятерка постоянных членов Совета Безопасности ООН отказалась подписывать этот документ. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не раз отмечал, что согласованный принцип продвижения к безъядерному миру уже отражен в Договоре о нераспространении ядерного оружия и увязан с обеспечением всеобщей безопасности и стабильности.