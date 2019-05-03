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03.05.2019 18:57
Рубрика: Общество

Роструд напомнил о трехдневной рабочей неделе

Текст: Роман Маркелов

Следующая рабочая неделя продлится с понедельника, 6 мая, до среды, 8 мая. Об этом напомнили в Роструде.

Фото: iStock
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"Перед выходными днями, связанными с празднованием Дня Победы, в России будет трехдневная рабочая неделя, с 6 по 8 мая включительно. При этом среда, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, будет сокращен на один час", - сказал "Интерфаксу" замглавы Роструда Иван Шкловец.

Представитель ведомства уточнил, что на следующей неделе будет четыре выходных дня подряд, поскольку выходной с 23 февраля, совпавший непосредственно с Днем защитника Отечества, был перенесен на пятницу, 10 мая.

На текущей неделе в связи с празднованием Дня весны и труда и переносами нерабочими являются пять дней - с 1 по 5 мая включительно. Всего в мае нерабочими будут 13 дней из 31-го.

Общество Ежедневник Праздники Экономика Работа Правительство Минтруд Роструд
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