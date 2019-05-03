Шашлык может вызвать опасную болезнь

Большое количество съеденного на майские праздники шашлыка, который является белковой пищей, может негативно отразиться на здоровье. Особенно, если при этом употребляется алкоголь.

О такой опасности предупреждает РИА Новости со ссылкой на главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову.

По ее словам, большое количество шашлыка и алкоголя может стать причиной не только обострения хронических заболеваний, но и появления новых. В качестве примера приводится подагра. Это болезнь суставов, возникающая из-за нарушения обмена веществ. Во время подагры появляются воспаления и острые боли.

"На фоне чрезмерного употребления алкоголя, в том числе красного вина, и мясных блюд может впервые произойти приступ подагры", - отметила Антонина Стародубова.

Диетолог также рекомендует не запивать шашлык калорийными сладкими напитками, а предпочесть воду. Кроме того, Антонина Стародубова советует включить в рацион овощи и ягоды.