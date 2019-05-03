Швеция реализует мечту о "вечной халяве" за достойную зарплату

Многие хоть раз в жизни мечтали о работе, на которой не нужно ничего делать, но при этом получать хорошую зарплату. В 2025 году такая работа появится в шведском городе Гётеборг на новой железнодорожной станции Корсваген.

Идею художников Якоба Сеннеби и Саймона Голдинга нанять человека, который бы всю оставшуюся жизнь ничего не делал, поддержал Шведский государственный художественный совет. А Шведское общественное агентство по искусству совместно со Шведской транспортной администрацией выделили на ее реализацию 650 тысяч долларов. Об этом сообщает Euronews.

В описании к этой работе говорится, что должность не требует каких-либо обязанностей и ответственности. Единственным условием является своевременное посещение рабочего места для начала и завершения смены. В остальном же сотрудник будет полностью предоставлен себе.

Должность предусматривает полную занятость без каких-либо ограничений срока действия договора. За работником сохраняются все льготы, предусмотренные для государственных служащих, включая отпуск и пенсию. Заработная плата, в пересчете на российскую валюту, составит порядка 150 тысяч рублей и будет ежегодно индексироваться на 3,2 процента.

Авторы проекта, который рассчитан на 120 лет, надеются, что история о "Вечной занятости" сможет внести свой вклад в коллекцию легенд Гётеборга. По их мнению, проект сможет оставаться на плаву до тех пор, пока доходность капитала существенно превышает средний рост заработной платы.