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03.05.2019 02:16
Рубрика: В мире

Трамп предложил на утверждение Сената кандидатуру постпреда при ООН

Посол США в Канаде Келли Крафт. Фото: AP Photo/Alex Brandon Посол США в Канаде Келли Крафт. Фото: AP Photo/Alex Brandon
Посол США в Канаде Келли Крафт. Фото: AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп отправил на рассмотрение Сената Конгресса кандидатуру нового постоянного представителя страны при ООН - посла США в Канаде Келли Крафт. Такую информацию в четверг распространил Белый дом.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Теперь комитет по иностранным делам Сената определит дату слушаний, на которых выступит Крафт. Затем будет решено, рекомендовать ли Сенату полного состава утвердить ее кандидатуру, после чего в верхней палате Конгресса состоится уже окончательное голосование, пишет ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американский лидер рассматривал четырех кандидатов на должность постпреда при ООН: Келли Крафт, свою экс-советницу Дину Пауэлл, посла в Германии Ричарда Гренелла и бывшего кандидата-республиканца в сенаторы от штата Мичиган Джона Джеймса. Обсуждалась и возможность выдвижения на этот пост дочери президента Иванки Трамп. При этом газета The Wall Street Journal утверждала, что Трамп всерьез рассматривал кандидатуру 57-летней Келли Крафт, которую в вашингтонской администрации высоко ценят.

Напомним, Никки Хейли, известная своими антироссийскими взглядами, вступила в должность постпреда США при ООН в январе 2017 года. В октября 2018 года она объявила об уходе, объяснив свое решение тем, что "берет паузу на некоторый срок". Позже Трамп заявил о намерении выдвинуть на этот пост главу пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. Однако та отказалась от должности.

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