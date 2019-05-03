Трое палестинцев погибли в секторе Газа в столкновениях с армией Израиля

Три палестинца погибли, еще 50 получили ранения различной степени тяжести в результате столкновений с израильской армией в секторе Газа.

"Один палестинец погиб, 50 получили ранения от огня израильских военнослужащих в столкновениях на восточных границах анклава, среди них 10 детей и две женщины", - приводит РИА Новости заявление пресс-представителя палестинского минздрава Ашрафа аль-Кидры.

Еще два человека погибли в результате израильского авиаудара по сектору Газа.

"Двое палестинцев погибли в результате авиаудара по военной базе Макбула в районе аль-Буредж в центральной части анклава", - сказал аль-Кидра.

Агентство отмечает, что столкновения жителей сектора Газа с израильскими военными продолжаются более года. Все акции в рамках "Великого марша возвращения" в анклаве проходят регулярно, и особенный размах они приобретают по пятницам.