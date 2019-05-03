Ученые рассказали о влиянии диетической колы на ожирение

Люди, предпочитающие низкокалорийную газировку, в среднем, употребляют в день на 200 калорий больше тех, кто пьет высококалорийные сладкие напитки, передают зарубежные СМИ со ссылкой на исследователей из Университета Джорджа Вашингтона (США).

Специалисты проанализировали данные о здоровье 7000 детей. Как оказалось, те из них, кто переходил на диетическую колу, в итоге "компенсировали" недостаток сахара употреблением других вредных продуктов.

Нездоровое питание также свойственно и тем, кто часто пьет высококалорийную сладкую газировку. Однако эта категория людей в сутки потребляет, в среднем, на сто калорий меньше, чем любители диетической колы, заявили исследователи.

- Это ставит под сомнение полезность диеты или низкокалорийных подслащенных напитков, когда речь идет о сокращении калорий и регулировании веса, - пояснила автор исследования доктор Эллисон Сильветски.

Ученые предупреждают, что развитие ожирения в раннем возрасте в перспективе повышает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.