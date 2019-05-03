Новости

В Приморье силач Иван Савкин протащил на себе судно-контейнеровоз 06:51
Южная Корея не планирует оказание продовольственной помощи КНДР 06:36
Власти Индии отменили поезда и закрыли аэропорт из-за циклона "Фани" 06:29
"Мисс Уругвай-2006" обнаружена мертвой в отеле Мехико 06:07
Ученые рассказали о влиянии диетической колы на ожирение 05:42
В SpaceX назвали возможную причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon 05:39
Ученые выяснили, почему людям нравится горький вкус кофе и пива 05:24
В Приамурье дальневосточный гектар получила гражданка Бразилии 05:14
Число жертв теракта в мечетях Новой Зеландии увеличилось 05:02
Bloomberg: Россия стала лидером по закупке золота 04:23
Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов 04:00
В США трех подростков обвинили в подготовке взрыва в школе 03:34
Сенатор Майкл Беннет объявил о своем участии в президентских выборах 03:07
Пилоты авиакомпании SAS прекратили семидневную забастовку 02:34
Трамп предложил на утверждение Сената кандидатуру постпреда при ООН 02:16
На Украине опубликованы официальные итоги президентских выборов 01:46
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия 01:26
В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона "Фани" 01:16
"Челси" не смог победить "Айнтрахт" в Лиге Европы 00:18
"Арсенал" обыграл "Валенсию" в Лиге Европы 00:08
СК начал проверку после столкновения грузовика с самолетом в Шереметьево 02.05.2019
Московский Пасхальный фестиваль выступил в Томске 02.05.2019
Боевики попытались обстрелять российскую авиабазу в Сирии 02.05.2019
Названы все лауреаты мужской баскетбольной Суперлиги-1 02.05.2019
Овечкин и Кузнецов присоединились к хоккейной сборной 02.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Регионы могут на 30 процентов снизить тарифы на вывоз мусора
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Новые возможности Су-57 оценили в Китае
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
03.05.2019 05:42
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали о влиянии диетической колы на ожирение

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Люди, предпочитающие низкокалорийную газировку, в среднем, употребляют в день на 200 калорий больше тех, кто пьет высококалорийные сладкие напитки, передают зарубежные СМИ со ссылкой на исследователей из Университета Джорджа Вашингтона (США).

Специалисты проанализировали данные о здоровье 7000 детей. Как оказалось, те из них, кто переходил на диетическую колу, в итоге "компенсировали" недостаток сахара употреблением других вредных продуктов.

Фото: pixabay.com
Ученые рассказали, чем можно частично заменить спорт, чтобы похудеть

Нездоровое питание также свойственно и тем, кто часто пьет высококалорийную сладкую газировку. Однако эта категория людей в сутки потребляет, в среднем, на сто калорий меньше, чем любители диетической колы, заявили исследователи.

- Это ставит под сомнение полезность диеты или низкокалорийных подслащенных напитков, когда речь идет о сокращении калорий и регулировании веса, - пояснила автор исследования доктор Эллисон Сильветски.

Ученые предупреждают, что развитие ожирения в раннем возрасте в перспективе повышает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Bloomberg: Россия стала лидером по закупке золота
МИД РФ: Киев тормозит расследование одесской трагедии
Пентагон признал гибель 120 мирных жителей от военных действий США
Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту Шереметьево
Названы города России, в которых живут самые счастливые люди