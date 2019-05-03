Умер сыгравший Чубакку актер Питер Мейхью

В США на 75-м году жизни скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в киносаге "Звездные войны". Об этом сообщила семья актера в Twitter, уточнив, что Питер Мейхью ушел из жизни в окружении родных в своем доме в Техасе. Что стало причиной смерти - не сообщается.
Напомним, в прошлом году актер перенес операцию на позвоночнике. Рост в 2 метра 20 сантиметров в последние годы доставлял Мейхью проблемы по части передвижения, вплоть до необходимости пользоваться инвалидным креслом.
Мейхью получил всемирную известность благодаря роли Чубакки - спутника Хана Соло в киноэпопее Джорджа Лукаса (1977-1983). Во время съемок последнего эпизода "Звездных войн" в 2017 году, актер являлся консультантом по исполнению роли Чубакки.
The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u— Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 2 мая 2019 г.