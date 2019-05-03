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Рубрика: В мире

Умер сыгравший Чубакку актер Питер Мейхью

Питер Мэйхью на премьере "Соло: История Звездных войн" в Лос-Анджелесе. Фото: AP Photo/Jordan Strauss Питер Мэйхью на премьере "Соло: История Звездных войн" в Лос-Анджелесе. Фото: AP Photo/Jordan Strauss
Питер Мэйхью на премьере "Соло: История Звездных войн" в Лос-Анджелесе. Фото: AP Photo/Jordan Strauss

В США на 75-м году жизни скончался Питер Мейхью, сыгравший Чубакку в киносаге "Звездные войны". Об этом сообщила семья актера в Twitter, уточнив, что Питер Мейхью ушел из жизни в окружении родных в своем доме в Техасе. Что стало причиной смерти - не сообщается.

Фото: youtube.com
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Напомним, в прошлом году актер перенес операцию на позвоночнике. Рост в 2 метра 20 сантиметров в последние годы доставлял Мейхью проблемы по части передвижения, вплоть до необходимости пользоваться инвалидным креслом.

Мейхью получил всемирную известность благодаря роли Чубакки - спутника Хана Соло в киноэпопее Джорджа Лукаса (1977-1983). Во время съемок последнего эпизода "Звездных войн" в 2017 году, актер являлся консультантом по исполнению роли Чубакки.

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