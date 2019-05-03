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03.05.2019 20:09
Рубрика: В мире

В Донецке подали более 100 заявлений на гражданство РФ

Текст: Иван Егоров
В Донецке за несколько часов более 100 человек подали документы в миграционную службу ДНР о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.
Офицер полиции ДНР проверяет документы в очереди на подачу заявлений о получении гражданства России в упрощенном порядке у здания аппарата Миграционной службы ДНР в Донецке. Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости Офицер полиции ДНР проверяет документы в очереди на подачу заявлений о получении гражданства России в упрощенном порядке у здания аппарата Миграционной службы ДНР в Донецке. Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости
Офицер полиции ДНР проверяет документы в очереди на подачу заявлений о получении гражданства России в упрощенном порядке у здания аппарата Миграционной службы ДНР в Донецке. Фото: Сергей Аверин/ РИА Новости

Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Президент России заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Фото: Александр Река/ТАСС
Киев пригрозил получающим российские паспорта

Как сообщил в пятницу журналистам начальник миграционной службы МВД Донецкой народной республики Владимир Краснощока, на сегодняшний день процесс выдачи паспортов РФ полностью налажен. По его словам, с 7 мая граждане ДНР смогут подать заявление на получение паспорта РФ во всех территориальных отделениях миграционной службы Республики. Приемные дни: вторник, среда, пятница, суббота.

Для получения паспорта необходимо подготовить пакет документов: заявление, свидетельство о рождении, паспорт ДНР, квитанции об оплате услуг и пошлин в ДНР, а также квитанции об оплате государственной пошлины в РФ.

В Киеве крайне нервозно отреагировали на то, что жители самопровозглашенных республик, которых Киев уже давно де-факто не считает своими гражданами, смогут легально и быстро получить российские паспорта. Так, министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия нарушает международное право. По его мнению, в этой ситуации Киев должен строить свою сильную армию и продолжать "давить" на Москву с помощью международной коалиции. В свою очередь заместитель министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Украины Юрий Грымчак заявил, что украинские власти "будут знать данные тех людей, кто получил гражданство РФ". По его мнению, надо лишать украинского гражданства жителей Донбасса за получение паспорта РФ.

Володин: Указ о паспортах жителям Донбасса соответствует международному праву

При этом власти Украины забывают, о том, что именно Киев в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Это произошло после того как подавляющее большинство населения республик заявило о независимости после майдана и свержения законной власти на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек, большинство из них - это гражданское население ДНР и ЛНР и в том числе старики, женщины и дети. И даже сейчас, во время объявленного "пасхального перемирия" ежедневно продолжаются обстрелы мирных населенных пунктов Донецкой Республики со стороны киевской хунты из гранатометов, минометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП.

В мире экс-СССР Украина
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