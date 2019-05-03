В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона "Фани"

В Индии власти прибрежного штата Одиша продолжают срочную эвакуацию местных жителей в связи с приближением мощного циклона "Фани". Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.

Стихия надвигается со стороны Бенгальского залива и несет мощные ливни и ветер, порывы которого достигают 200 км/ч. По прогнозам синоптиков, "Фани" обрушится на Индию уже в пятницу, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал NDTV.

Предполагается, что это будет самый мощный циклон, который ударит по Одише с 2014 года. В 1999 году подобный шторм стал причиной гибели более 10 тысяч человек, поэтому правительство штата решило провести эвакуацию.

Ожидается, что "Фани" может затронуть и соседние штаты - Андхра-Прадеш и Западная Бенгалия.