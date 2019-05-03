В SpaceX назвали возможную причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon

Авария во время наземного испытания пилотируемого корабля Crew Dragon (Dragon-2) произошла во время активации системы двигателя SuperDraco. Однако представители компании SpaceX по-прежнему уверены в надежности своих двигателей.

С таким заявлением в четверг выступил вице-президент компании Ханс Кенигсман. Он отметил, что точные причины аварии пока неизвестны, так как расследование продолжается. "У нас нет оснований полагать, что проблема была в самих двигателях SuperDraco, которые прошли 600 испытаний", - цитирует РИА Новости.

Напомним, 20 апреля произошла нештатная ситуация во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США. Сообщалось, что на испытательном стенде в ходе финального теста случилась "аномалия", другие подробности происшествия не озвучивались.