В США нашли связь между водопроводной водой и появлением рака

Исследователи из Environmental Working Group (Американской рабочей группы по охране окружающей среды) подсчитали, что обнаруженные в системе водоснабжения Калифорнии загрязнители могут стать причиной более 15 тысяч случаев заболевания раком. Загрязнители включают такие химические вещества как мышьяк, шестивалентный хром и радиоактивные элементы (уран и радий), передает CNN со ссылкой на журнал Environmental Health.

При этом большая часть риска рака была обусловлена присутствием мышьяка. Его появление в воде может быть следствием естественных природных процессов, а также результатом промышленного воздействия.

Причем даже очень низкий уровень мышьяка считается очень канцерогенным, пояснил директор Центра окружающей среды, науки и оценки рисков в Университете штата Аризона Келли Рейнольдс.

Авторы работы обнаружили, что за 47% предполагаемых случаев заболевания раком ответственен мышьяк в питьевой воде, а около трети предполагаемых диагнозов рака связаны с побочным эффектом от обработки питьевой воды. Еще 16% случаев приходится на шестивалентный хром.

Специалисты рекомендуют потребителям использовать специальные сертифицированные фильтры, которые направлены на очистку питьевой водопроводной воды от опасных загрязнителей.