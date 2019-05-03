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03.05.2019 14:32
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В США нашли связь между водопроводной водой и появлением рака

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Environmental Working Group (Американской рабочей группы по охране окружающей среды) подсчитали, что обнаруженные в системе водоснабжения Калифорнии загрязнители могут стать причиной более 15 тысяч случаев заболевания раком. Загрязнители включают такие химические вещества как мышьяк, шестивалентный хром и радиоактивные элементы (уран и радий), передает CNN со ссылкой на журнал Environmental Health.

При этом большая часть риска рака была обусловлена присутствием мышьяка. Его появление в воде может быть следствием естественных природных процессов, а также результатом промышленного воздействия.

Фото: Виктор Погонцев/ РГ
Шашлык может вызвать опасную болезнь

Причем даже очень низкий уровень мышьяка считается очень канцерогенным, пояснил директор Центра окружающей среды, науки и оценки рисков в Университете штата Аризона Келли Рейнольдс.

Авторы работы обнаружили, что за 47% предполагаемых случаев заболевания раком ответственен мышьяк в питьевой воде, а около трети предполагаемых диагнозов рака связаны с побочным эффектом от обработки питьевой воды. Еще 16% случаев приходится на шестивалентный хром.

Специалисты рекомендуют потребителям использовать специальные сертифицированные фильтры, которые направлены на очистку питьевой водопроводной воды от опасных загрязнителей.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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