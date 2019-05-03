В США трех подростков обвинили в подготовке взрыва в школе

В штате Нью-Йорк трем 16-летним подросткам предъявлены обвинения в сговоре и подготовке взрыва в школе. Инцидент произошел в четверг в учебном заведении на острове Лонг-Айленд.

Администратор школы вызвал полицейских после того, как ученики рассказали о подслушанном в школьном автобусе разговоре трех подростков. Молодые люди обсуждали, как сконструировать взрывное устройство.

Предполагаемые злоумышленники были задержаны, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал ABC7. Позже полицейские провели обыски дома у школьников и обнаружили книгу о том, как самостоятельно собрать бомбу. Расследование происшествия продолжается.