Владимир Путин поручил усилить защиту спортсменов на мировой арене

Глава государства указал разработать и утвердить Стратегию развития физкультуры и спорта до 2030 года. В частности, обеспечить равные возможности для занятий, развитие ГТО, совершенствование системы организации массовых спортивных соревнований. Срок - 30 октября 2020 года.

Один из законопроектов, которые нужно подготовить, касается арбитража (третейского разбирательства) в профессиональном спорте и спорте высших достижений. Также речь идет о предоставлении права при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций учитывать расходы на строительство объектов спорта, передаваемых в государственную или муниципальную собственность, а также освобождение операций по передаче таких объектов от НДС. И еще - об установлении социального вычета по НДФЛ в сумме, уплаченной за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги.

Ко 2 декабря Владимир Путин поручил внести поправки, гармонизирующие законодательство о физкультуре и спорте и законодательство об образовании, а также ряд поправок, касающихся ограничений деятельности организаторов азартных игр в букмекерских конторах. В том числе обязанность направлять целевые отчисления от азартных игр на мероприятия по развитию массового спорта.

К октябрю 2020 года кабмин должен подготовить при участии Госдумы и представить предложения по комплексному совершенствованию законодательства о физкультуре и спорте, а также при необходимости подготовить новую редакцию закона.

Госдуме при участии правительства глава государства рекомендовал подготовить законопроект, регулирующий правоотношения в сфере фитнес-индустрии, и принять соответствующий закон. Срок - 25 июля.

В паспорта нацпроектов по направлениям "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда" и "Наука" ко 2 декабря следует включить мероприятия, направленные на достижение результатов в области физкультуры и спорта.

Олимпийскому комитету Владимир Путин рекомендовал до 2 декабря принять исчерпывающие меры по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Играх Олимпиады 2020 года в Токио без ограничений. И еще - усилить системную работу по защите прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене.

Кроме того, президент поручил принять исчерпывающие меры по организации в Сочи центра спортивной медицины, реабилитации и восстановления спортсменов сборных и к декабрю 2020 года создать не менее трех центров реабилитации и восстановления членов сборных на базе санаторно-курортных организаций, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства.

К ноябрю этого года Путин указал принять меры экономического стимулирования в целях привлечения частных инвестиций в сферу физкультуры и спорта.

Еще глава государства поручил проработать вопросы, касающиеся возможности включения мероприятий, направленных на достижение результатов в области физкультуры и спорта, в нацпрограмму "Цифровая экономика Российской Федерации"; создания центров раннего физического развития детей; установления стипендий президента серебряным и бронзовым призерам Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, достигшим пенсионного возраста; увеличения размеров денежных вознаграждений (премий) спортсменам - членам сборных по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, по итогам выступлений на чемпионатах мира и чемпионатах Европы, а также тренерам и специалистам; включения в перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, доходов в виде призов в денежной и (или) натуральной формах, полученных тренерами и специалистами за подготовку призеров крупных международных и всероссийских соревнований.

Кроме того, нужно проработать целесообразность применения налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в размере О процентов в отношении доходов, получаемых организациями, осуществляющими деятельность в области физкультуры и спорта; развития системы дополнительного поощрения спортсменов и тренеров, включая грантовые программы, реализуемые органами власти; проведения всероссийского смотра-конкурса среди образовательных организаций высшего образования на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы и предоставления грантов победителям; проведения всероссийских спортивных игр по зимним и летним видам спорта среди спортсменов-любителей; выдвижения России в качестве кандидата на право проведения в 2024 году Всемирных игр ТАФИСА "Спорт для всех"; совершенствования механизма параллельного зачета для спортсменов, показавших выдающиеся результаты на мировой спортивной арене, а также порядка перехода спортсменов из одной физкультурно-спортивной организации в другую. Срок - 2 декабря.

Глава государства указал своей администрации к июлю представить предложения по награждению госнаградами тех, кто внес существенный вклад в подготовку и проведение Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

Еще президент указал до августа включить в перечень направлений подготовки высшего образования - бакалавриата направления "Спорт" с присвоением квалификации "Тренер по виду спорта. Преподаватель" и утвердить федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.

Кроме того, с 2020 года нужно будет ежегодно проводить Крымский марафон в День физкультурника.