Власти Индии отменили поезда и закрыли аэропорт из-за циклона "Фани"

Министерство железных дорог Индии сообщило об отмене в ближайшие сутки свыше 220 поездов, маршруты которых проходят по территории прибрежного штата Одиша на востоке страны. Именно к нему приближается мощный циклон "Фани".

В административном центре штата - городе Бхубанешвар закрыт местный аэропорт, будет приостановлена работа и воздушной гавани в Калькутте, сообщает ТАСС. В ожидании мощного шторма власти Одиши уже эвакуировали с побережья более миллиона местных жителей.

Циклон "Фани" движется к берегам Индии со стороны Бенгальского залива. Стихия несет мощные ливни и ветер, порывы которого достигают 200 км/ч. По данным метеорологов, "Фани" может стать самым мощным циклоном в Одише за последние 20 лет.