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03.05.2019 09:04
Рубрика: Общество

Вода на Землю прилетела из космоса

Текст: Юрий Медведев

Откуда на поверхности Земли взялось столько воды? Над этой загадкой ученые бьются давно. Из многих версий сегодня остались две основные: либо воду принесли астероиды, либо на стадии формирования Земли ее выделяли насыщенные водой минералы.

Фото: iStock
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Периодически ученые находят веские аргументы в пользу то одной, то другой версии. И вот сейчас вперед вырвался космический вариант. Ученые обнаружили в образцах породы с каменного астероида Итокава куда больше воды, чем в среднем содержат небесные тела в пределах нашей Солнечной системы.

Исходя из этого, ученые оценили количество в космосе подобных астероидов, вероятность их столкновения с Землей и сделали вывод: за миллиарды лет существования нашей планеты такие астероиды могли занести на нашу планету примерно половину всей воды, составляющей Мировой океан.

Итокава - первый и пока единственный астероид, состав которого удалось подробно изучить. Образцы его грунта в 2010 году доставил на Землю японский зонд "Хаябуса". Итокава состоит преимущественно из минералов, богатых кремнием, и принадлежит к одному из самых распространенных типов астероидов в Солнечной системе. Ученые полагают, что он откололся от более крупного объекта в результате столкновения с другим небесным телом.

Общество Наука
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