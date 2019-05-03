Вышла книга об истории нового православного собора в Париже

В конце апреля вышла новая книга об истории строительства в Париже Свято-Троицкого православного собора, принадлежащего Русской православной церкви - "Золотые купола над Парижем". Ее автор, писатель и художник Ксения Кривошеина рассказала "РГ" интересные подробности ее создания.

Ксения Игоревна, в апреле вышла ваша книга "Золотые купола над Парижем" о строительстве Свято-Троицкого собора, а также о судьбах православных верующих и их святынь в Париже, как возникла ее идея?



Ксения Кривошеина: В 2016 году Свято-Троицкий Собор в Париже был освящен Святейшим патриархом Кириллом. Это было триумфальное завершение огромного замысла, которое начиналось в 2007 году, во время официального визита патриарха Алексия II. Патриарх приехал во Францию и был с большим почетом принят сначала в Страсбурге, где выступал с трибуны ПАСЕ, а потом встретился в Париже с президентом Никола Саркози. Именно во время этого визита патриарх рассказал президенту о не простом положении Корсунской епархии. За последние 25 лет храмы РПЦ во Франции пополнились верующими и стены кафедрального Собора на ул. Петель, уже не вмещали всех православных: "Наша Корсунская епархия ютится с 1935 года в церквушке, переделанной из гаража, паства стала огромной и просто не вмещается в этом храме… Нам хотелось бы иметь ваше содействие в строительстве собора", - сказал тогда предстоятель Русской церкви. Эта просьба была услышана, и в 2016 году уже патриарх Кирилл освятил вновь построенный Свято-Троицкий собор.

Теперь об идее книги. В 2015 году в издательстве ЭКСМО вышла моя книга "Мать Мария Скобцова, святая наших дней". Имя этой замечательной женщины хорошо известно в России, и книга имела большой успех. Мне удалось собрать в ней много архивных материалов, дополнить двумя фотоальбомами. Я много работала с архивами эмиграции, и мне показалось интереной мысль, написать книгу об эмигрантских храмах, которые были открыты русскими после 1920 года. Я предложила эту идею главному редактору А.А. Богословскому, а он мне неожиданно сделал контр-предложение "Почему бы вам не написать книгу о новом Соборе? В России об этом никто не знает, да и в Европе тоже мало известно". Предложение было заманчивым, и я согласилась. Кроме того, мы обговорили с издательством ЭКСМО, что в книге обязательно будет отражена история Корсунской епархии и, конечно, вековые связи Россия-Франция. Ведь в Париже много "русских уголков еще со времен первого визита императора Петра Великого.

В основу книги положен ваш личный опыт - вы живете в Париже, ходите в Русскую церковь, многое и многих знаете. На что вы опирались, создавая эту книгу - на устную историю, воспоминания, документы? Что было для вас самым интересным при написании книги?



Ксения Кривошеина: Я прихожанка Корсунской епархии, а с начала замысла строительства Собора, мы с моим мужем Никитой Кривошеиным, стали активными свидетелями этой "стройки века". Мне была предоставлена широкая документация и архивные документы, поэтому в своей книге " Золотые купола над Парижем" я описала все этапы этого непростого, но интересного архитектурного проекта. Очень хотелось рассказать живым языком об основании в 30 годах прошлого века в Париже храма Трех Святителей, о его основателях, о том, как русские эмигранты в тяжелейших условиях безденежья сохраняли традиции, богослужебный язык и приходскую жизнь. Перед читателем проходит череда людей, которые были основателями Корсунской епархии. Здесь и мало знакомые современникам фамилии, и знаменитые - например, философа Николай Бердяев, будущего митрополита Антония Сурожского, богослова Владимира Лосского, иконописца Леонида Успенского и многих других.

Когда в 1935 году они строили маленький храм из гаража в 15 округе Парижа, то конечно не мечтали, что в XXI веке их старания преумножат другие поколения русских и возведут во славу православия огромный Собор рядом с Эйфелевой башней.

Какому читателю адресована книга - российскому? Русскому на Западе? Верующему? Светскому?



Ксения Кривошеина: Думаю, что книга будет интересна как читателю в России, так и русским, живущим на Западе. Меня уже многие спрашивали, выйдет ли книга на французском. Франкоязычному читателю (особенно парижанам) интересно узнать историю русской эмиграции, православия на Западе и услышать рассказ о строительстве Свято Троицкого Собора.

Что добавило в жизнь христианского Парижа появление Свято-Троицкого собора? Насколько он прижился во французской столице - и культурно, и религиозно?



Ксения Кривошеина: В мире очень мало примеров новой православной архитектуры. С самого начала было ясно, что в Париже не может быть копий соборов Московского кремля или Спаса на Нерли, не для этого созывали современных мастеров. Это прекрасно понимали и в Патриархии. Глава управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк, который входил в состав жюри и курировал этот проект, объяснял: "Те, кто критикует проект за отход от традиций, забывают, что храм будет строиться не в Москве и не в Ярославле, а в Париже. В жюри конкурса входили представители французской общественности, для них важно, чтобы будущий духовный центр органично вписывался в ландшафт их столицы…"

Да, новый Собор вписался в перспективу Сены, золотые купола рядом с Эйфелевой Башней стали еще одной достопримечательностью Парижа. Двери этого храма открыты для всех христиан, здесь проходят службы на церковно- славянском, два раза в неделю на молдавском, а в субботу литургия по- французски.

Собор и духовно культурный центр, построенный по проекту знаменитого архитектора Жана-Мишеля Вильмотта, стал воистину симбиозом русской традиции и современной архитектуры. Этот комплекс зданий , воплощенный в бургундском камне, в центре которого возвышается Свято Троицкий Собор увенчанный золотыми куполами, можно смело отнести к новому слову в современном храмоздании. Более того, в одном из зданий расположен большой конференц зал вмещающий более 250 человек.

С момента открытия в 2016 году здесь прошли десятки конференций, презентации книг и кинофильмов, выступления церковных хоров и отдельных музыкантов. Логично выстраивается и программа экспозиций. На двух этажах находятся современные выставочные залы оборудованные необходимым освещением и витринами даже для проведения интерактивных выставок. Сразу после открытия по инициативе Корсунской епархии на двух этажах выставочного комплекса прошли выставки иконописца Леонида Успенского, Александра Серебрякова, Михаила Шемякина, из России были привезены коллекция вышитых икон. С большим успехом прошла Мультимедийная экспозиция "Новомученики и исповедники Церкви Русской" - первая в своем роде подобная выставка за пределами России - построена по историко-хронологическому принципу. Известный французский коллекционер Шеррер впервые представил произведения известных русских художников-нонконформистов 70-80-годов (среди которых Оскар Рабин, Владимир Немухин, Эрнст Неизвестный и другие). Впервые парижане и русская диаспора увидели произведения живописца и театрального художника Ивана Кюлева (1893-1987). Только что закончилась выставка известного живописца Сергея Чепика (1953-2011) и теперь ожидается открытие большой ретроспективной выставки иконописца о. Григория Круга (1906-1969).

Кстати

В своей книге я пишу о непростых отношениях, которые сложились за последние годы с Архиепископией ( Русским Экзархатом под омофором Константинополя). Для потомков русской эмиграции это настоящее горе. Выход казалось бы лежит на поверхности - вернуться в лоно Матери Церкви. В 2007 году произошло замечательное событие две ветви русской Церкви вновь объединились, а Архиепископия не последовала призыву патриарха Алексия и осталась на обочине. За двенадцать последних лет, Архиепископия стала жить не по правилам разума, а руководствуясь политическими иллюзиями. Многие верующие не смогли пережить бесконечных раздоров и интриг, они устали, для них возникновение Собора стало новым пристанищем. Кстати так же и другие храмы Корсунской епархии приняли немалое число верующих Архиепископии. Все что произошло на Украине, история обманов, интриг, силовых решений - произвела на многих во Франции самое удручающее впечатление, тем более, что во всем этом не последнюю роль сыграл митрополит Гальский Эммануил (Константинопольский Патриархат), который хорошо известен во Франции. Славы он на этом не приобрел, зато в православном мире лично им было засеяно колоссальное поле раздора.

Пожар в Нотр-Даме и русские реликвии

Вы были свидетелями пожара Нотр-Дам, что добавило это горестное событие в религиозную жизнь Парижа?



Ксения Кривошеина: Нотр-Дам, святыня мирового значения. Каждый год ее посещает около тринадцати миллионов туристов.

Я начинаю свою книгу с рассказа о посещении Нотр-Дам патриархом Алексием. "3 октября 2007 года, гигантский собор Парижской Богоматери был переполнен - патриарх Московский и всея Руси Алексий II молился у великой святыни, Тернового венца Спасителя. Многочисленная толпа туристов, французов и русских ждала на площади перед собором приезда патриарха. Терновый венец вместе с частицей Креста и Гвоздем Креста Господня перенесли на алтарь, и молитва предстоятеля Русской православной церкви впервые зазвучала в центре Европы! В подарок собору Нотр-Дам патриарх преподнес Владимирскую икону Божией Матери, которую поместили в одной из часовен собора".

Во время пожара в Нотр-Дам мы следили за новостями по телевидению. Это было довольно страшное зрелище. Сотни верующих собрались на берегу Сены, стояли на коленях и молились. Слава Богу, были спасены все реликвии, не пострадал орган, красивейшие витражи… И как стало известно икона Владимирской Божией Матери тоже не пострадала.

Справка "РГ"

Ксения Игоревна Кривошеина, писатель, художник, является членом-основателем "Движения за поместное православие в Западной Европе" (OLTR), одним из руководителей православного сайта Корсунской Епархии (РПЦ) и активным общественным православным деятелем во Франции.

24 апреля 2016 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во внимание к трудам на благо Церкви, епископ Корсунский Нестор наградил прихожанку храма, номинанта Патриаршей литературной премии 2016 года Ксению Игоревну Кривошеину орденом Русской Православной Церкви преподобной Евфросинии Московской III степени.