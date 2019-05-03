Захарова предложила Климкину провести акцию с портретами жертв Бандеры

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила главе украинского внешнеполитического ведомства Павлу Климкину провести акцию памяти жертв сторонников Бандеры как альтернативу "Бессмертному полку".

"Пусть только не забудет Саакашвили позвать. Это во-первых. А во-вторых, куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она добавила, что день рождения Бандеры в соседнем государстве отмечают, а "про его жертвы забыли".

Таким образом Захарова ответила на предложение Климкина согражданам устроить альтернативу "Бессмертному полку" и пройтись по городским улицам с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев".