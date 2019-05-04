90 лет со дня рождения Одри Хепберн

В этот день родилась одна из самых элегантных женщин ХХ века - Одри Хепберн. Замечательная актриса, икона стиля, специальный посол ЮНИСЕФ, она говорила, что в жизни ей особенно повезло. Повезло и тем, кто ее знал - лично или на экране, с которого она озаряла мир искренней улыбкой.

В день рождения Одри Хепберн вспоминаем лучшие фильмы с ее участием.

"Римские каникулы", 1954

Именно этот черно-белый фильм, вышедший на экраны более полувека назад, прославил юную Одри Хепберн и принес ей первые награды: "Оскар", BAFTA и "Золотой глобус". В картине Уильяма Уайлера актриса сыграла вместе с иконой Голливуда Грегори Пеком, с которым Хепберн осталась очень дружна до конца жизни. Романтическая комедия о любви между сбежавшей от повседневной рутины принцессой и простым журналистом покорила сердца зрителей искренностью и добротой, а актерский дуэт Хепберн и Пека был признан лучшим в истории кинематографа. Кстати, в 1930-х годах над экранизацией этой истории задумывался Альфред Хичкок. И кто знает, как бы режиссер, имя которого - прежде всего - неразрывно связано с понятиями "триллер" и "саспенс", рассказал бы эту историю…

"Сабрина", 1954

Любовный треугольник в исполнении Одри Хепберн, Хамфри Богарта и Уильяма Холдена принес успех романтической комедии Билли Уайлдера. Это история о превращении "Золушки" в принцессу и о борьбе за свое счастье. Поначалу героиня Хепберн предстает в образе простушки, которая со временем превращается в утонченную леди. Для нового образа потребовались и утонченные костюмы. Дизайнером своих нарядов в картине Одри Хепберн сперва выбрала испанского модельера Кристобаля Баленсиагу, но тот отказался. Согласился Юбер де Живанши, и со съемок этой ленты началась многолетняя дружба и сотрудничество актрисы и французского кутюрье (дружбу с Живанши актриса пронесла через всю жизнь, став его постоянной клиенткой, а свои первые духи L'Interdit Юбер посвятил именно Хепберн).

"Завтрак у Тиффани", 1961

Образ Холли Голайтли и особенно наряд от модного дома Givenchy превратили Хепберн в икону стиля. А Холли Голайтли превратилась в один из самых культовых образов американского кино XX века, и после выхода картины продажи Tiffany & Co подскочили до небес. Роль в одноименной экранизации романа Трумена Капоте стала одной из самых ярких работ актрисы, но и одной из самых сложных - Хепберн признавалась, что интроверту удивительно сложно было предстать в образе эксцентричного экстраверта.

"Моя прекрасная леди", 1964

Режиссер Джордж Кьюкор снял фильм-мюзикл по мотивам пьесы Бернарда Шоу "Пигмалион". Перед Одри Хепберн, которая сыграла уличную цветочницу ЭлизуДулитл, стояла непростая задача - справиться с врожденным аристократизмом и научиться говорить с простонародным акцентом. В фильме Хепберн должна была петь, однако все партии актрисы исполнила профессиональная певица. Узнав об этом, актриса в гневе покинула съемочную площадку, но на следующий день извинилась и продолжила работу. Все трудности остались позади, и фильм получился очень убедительным: лента взяла 8 премий "Оскар" и 3 "Золотых глобуса".

"Дождитесь темноты", 1967

В своем первом и единственном хорроре Одри Хепберн снялась у Теренса Янга. Картина принесла ей номинации на "Оскар" и "Золотой глобус". Условием для участия актрисы в картине было отсутствие кровавых сцен (кстати, именно из-за них не состоялось сотрудничество Хепберн и Хичкока). Хрупкая актриса исполнила роль слепой женщины, которой в одиночку приходится противостоять маньяку-убийце. Финал картины получился настолько напряженным, что у кинотеатров дежурили медики, а "король ужасов" Стивен Кинг добавил ленту в список ста самых значительных картин жанра ужасов с 1950 по 1980-й год.